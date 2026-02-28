Asansör boşluğuna düşen İnşaat Mühendisi için İMO'dan Basın Açıklaması

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Kamuran Arı, Yönetim Kurulu üyeleri Tamer Doğangüneş, Şeyma Özkemah, Semra Uslu şantiyede asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden, Kayseri İMO’ya kayıtlı İnşaat Mühendisi Furkan KARAHANÇER'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak basın açıklaması yaptı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği Yönetim Kurulunun, 24 Şubat 2026 tarihinde genç meslektaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan iş cinayetiyle ilgili, “Kayseri İMO’ya kayıtlı İnşaat Mühendisi Furkan Karahançer'in şantiyede, asansör boşluğuna düşmesi sonucu, hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Meslek yaşamına henüz adım atmakta olan genç meslektaşımızı aramızdan koparan bu iş cinayetiyle ülkemizin, özellikle inşaat sektörünün kapanmayan yarasına bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Ne yazık ki işçi sağlığı ve iş güvenliğini ilgilendiren ekipmanlar, önlemler ve eğitimlerin işverenler tarafından bir maliyet kalemi olarak görülmesi, denetimlerin gerektiği gibi yapılmaması nedeniyle ölümler artarak devam ediyor. Odamız da dahil olmak üzere emek ve meslek örgütleri soruna dikkat çekiyor, çözüm önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıyor ama ne yazık ki hiçbir ciddi adım atılmıyor. Bunun bedelini ise mühendisler ve işçiler hayatlarıyla ödüyor. Biz inşaat mühendisleri, bu ölümlerin büyük çoğunluğunun şantiyelerde alınmayan önlemler, yapılmayan denetimler ve şantiyelerin, alanının uzmanı olan yetkin kişilerin yönetimine bırakılmaması nedeniyle gerçekleştiğini biliyoruz” açıklamasını yaptı.

‘ŞANTİYE ALANLARI DENETİMSİZLİĞE, KONTROLSÜZLÜĞE VE KEYFİ UYGULAMALARA TERK EDİLMİŞTİR’

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği Yönetim Kurulu yapılan açıklamanın devamında ise, “Yapılacaklar bellidir: şantiye alanlarında ölümleri durdurmak için atılması gereken en önemli adım her şantiyede bir şantiye şefinin tam zamanlı olarak görevlendirilmesidir. Bugün şantiye alanları denetimsizliğe, kontrolsüzlüğe ve keyfi uygulamalara terk edilmiştir. Bu koşullar altında sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması mümkün değildir. İş kazalarına karşı bir yandan müteahhitlerin sorumluluklarını yerine getirmesi bir diğer yandan da şantiye şefliğinin yetkin kişilerce ve tam zamanlı yürütülmesi gerekir. İnşaat sektörü, ülkemizde en fazla ölümün yaşandığı alandır. Yüksekten düşmeler, göçükler, elektrik çarpmaları ve ekipman yetersizlikleri nedeniyle her yıl çok sayıda çalışan hayatını kaybetmektedir. Oysa gerekli önlemler alınmış, denetimler etkin yapılmış ve iş güvenliği tedbirleri olsaydı bu ölümlerin büyük bölümü önlenebilirdi. Genç meslektaşımızın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyor, iş cinayetlerinde kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızı bu vesileyle bir kez daha saygıyla anıyoruz. Meslektaşımızın hayatına mal olan iş cinayetlerinin bundan sonraki tüm süreçlerini takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.