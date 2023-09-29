Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

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  • 29.09.2023 15:27
  • Güncelleme: 29.09.2023 16:20
Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Erdek Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda işçi Mehmet K. (67), çalıştığı sırada dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ile müdahalede Mehmet K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz işçinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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