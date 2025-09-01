Asayiş'den hırsızlık operasyonu: 1429 şahıs yakalandı, 348 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 ay boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 58 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 71 hırsızlık şüphelisi yakalanırken 9 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 adet çalıntı otomobil, 2 adet çalıntı motorsiklet ile birlikte hırsızlık malı olan 3 milyon 385 bin TL değerindeki malzemeler tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 36 adet ruhsatsız tabanca, 41 adet ruhsatsız tüfek, 46 adet kurusıkı tabanca ve 3 bin 997 adet fişek ele geçirildi.