  • Haberler
  • Asayiş
  • Asayiş'den hırsızlık operasyonu: 319 şahıs yakalandı, 83 şahıs tutuklandı

Asayiş'den hırsızlık operasyonu: 319 şahıs yakalandı, 83 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 162 yıl 1 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 133 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 147 şahıs, yoklama kaçağı olan 39 şahıs ile birlikte toplam 319 şahıs yakalanırken, 83 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş'den hırsızlık operasyonu: 319 şahıs yakalandı, 83 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 4 adet çalıntı otomobil ve 1 adet çalıntı motorsiklet ile birlikte hırsızlık malı olan 1 milyon 800 bin TL değerindeki malzemelerde tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 9 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca ve 495 adet fişek ele geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Gülsoy: İhracatı Destekleyici Politikalara Daha Fazla Öncelik Verilmeli
Gülsoy: İhracatı Destekleyici Politikalara Daha Fazla Öncelik Verilmeli
Bakan Tekin'den okul kıyafeti uyarısı: 'Velilere külfet yüklemeyin'
Bakan Tekin’den okul kıyafeti uyarısı: “Velilere külfet yüklemeyin”
Bünyan Belediyesi'ne ait 5 adet taşıt ihale ile satılacak
Bünyan Belediyesi’ne ait 5 adet taşıt ihale ile satılacak
Üniversite kayıtları başladı
Üniversite kayıtları başladı
Kayseri'de 16 Haftadır Süren Sessiz Protesto: İsrail Menşeli Ürünlere Boykot
Kayseri'de 16 Haftadır Süren Sessiz Protesto: İsrail Menşeli Ürünlere Boykot
Polis ekipleri, 5 kilogram 179,07 gram narkotik madde ele geçirdi
Polis ekipleri, 5 kilogram 179,07 gram narkotik madde ele geçirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!