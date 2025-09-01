Asayiş'den hırsızlık operasyonu: 319 şahıs yakalandı, 83 şahıs tutuklandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 162 yıl 1 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 133 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 147 şahıs, yoklama kaçağı olan 39 şahıs ile birlikte toplam 319 şahıs yakalanırken, 83 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 4 adet çalıntı otomobil ve 1 adet çalıntı motorsiklet ile birlikte hırsızlık malı olan 1 milyon 800 bin TL değerindeki malzemelerde tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.
Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 9 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca ve 495 adet fişek ele geçirildi.