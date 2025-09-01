Asayiş'den hırsızlık operasyonu: 319 şahıs yakalandı, 83 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 4 adet çalıntı otomobil ve 1 adet çalıntı motorsiklet ile birlikte hırsızlık malı olan 1 milyon 800 bin TL değerindeki malzemelerde tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 9 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca ve 495 adet fişek ele geçirildi.