ASFAT Genel Müdürü İlbaş, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin açılış dersini verdi

Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin açılış dersini ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş verdi.

Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin açılış dersini ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş verdi. İlbaş, “Savunma Sanayiinde Sürdürülebilirlik; Bakım, Onarım, İyileştirme ve Enerji” konuları ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

