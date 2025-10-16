ASFAT Gn. Müdürü İlbaş: 'Türk Savunma Sanayisinin Kalbi Kayseri'de Atıyor'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi’nde yerli ve milli savunma sanayii konusundaki desteklerini yineleyerek, “Yerel yönetimler olarak el ele vermek suretiyle üzerimize ne düşüyorsa katkı sağlama adına biz de varız” dedi. Ancak bu etkinlikte asıl dikkat çeken isim, ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş oldu.

Savunma Sanayiinin Geleceği

Prof. Dr. İlbaş, Türkiye’nin savunma sanayii ekosisteminin giderek güçlendiğini ve 3 bin 400 civarında savunma şirketinin bu alanda faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, yerli ve milli savunma sanayi hedefine doğru hep birlikte koşulduğunu ifade etti. “Türkiye Yüzyılı” çerçevesinde çalışmaların hızla sürdüğünü belirten İlbaş, bu süreçte mühendislerin ve tüm paydaşların katkısının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Vali Çiçek: "Savunma Sanayii, Şehitlerimizin Bize Emanetidir"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında savunma sanayiinin sadece bir ekonomik faaliyet olmadığını, aynı zamanda şehitlerin emanetine sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti. Vali Çiçek, “Savunma sanayii, bu milletin özgür ve bağımsız kalabilmesi için şehitlerimizin bize emanetidir” dedi.

Büyükkılıç'tan Teşekkür

Büyükkılıç, Kayseri’ye katkıları dolayısıyla Vali Çiçek’e teşekkür ederken, yerel yönetimlerin savunma sanayisine olan desteğinin devam edeceğini vurguladı. Sempozyumda yapılan plaket takdiminin ardından, protokol üyeleri sergiyi gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayseri’de gerçekleşen bu sempozyum, savunma sanayiinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, Prof. Dr. Mustafa İlbaş’ın liderliği ve vizyonu, Türk savunma sanayisinin geleceği için umut verici bir perspektif sundu.