Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla yeni asgari ücret tutarı belirlendi. Yeni yılda asgari ücret net 8 bin 500 oldu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 20 Aralık Salı günü üçüncü kez toplandı. İşçi temsilcisi Türk-İş teklifini 9 bin TL olarak açıklarken, İşveren temsilcisi TİSK bu rakama sıcak bakmadı. Bu nedenle toplantıdan uzlaşı çıkmadı.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. 1 saatlik görüşme sonunda asgari ücret belirlendi.

Bugün kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği rakamı ilan etti. Basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Bakan Bilgin ve TİSK Başkanı Burak Akkol katıldı. İşçi temsilcisi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise toplantıya katılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Temmuz ayında 5 bin 500 lira olarak belirlenen asgari ücretin 2023’te net 8 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Bu yılın asgari ücret rakamı 2023 yılında yüzde 54,5 artışla net 8 bin 500 lira oldu.

‘ASGARİ ÜCRETTE ARA DÜZENLEME YAPMAKTAN DA KAÇINMAYIZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Çalışan ve işveren tarafı ortak rakam üzerine anlaşamadı. Hükümet olarak biz tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Bize düşen görev ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz. Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul bir notada uzlaşma sağlayabilmek için gayret sarf ettik. Taraflardan biri katılmadı ama asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır. Türkiye'de yatırım, istihdam, üretim ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme gayretlerinin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek. Ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapılmıştı. Gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Temmuz ayında yapılan ara zamla asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Hem hakları koruyan hem denge gözeten bir yol izliyoruz. Biz hassasız, bu ayla birlikte enflasyon rakamlarının düşüşüne şahitlik edeceğiz. Ülkemizdeki her vatandaşımızın hesabını, planını bu hedefe göre yapmasını bekliyoruz. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Biz, milletimizle birlikte varız, onlar için varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atacağız. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah 8 bin 500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Bu asgari ücretin öyle ki tabii işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün yansımaları düşünerek bu adımı attık.”