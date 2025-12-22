Asgari ücret görüşmelerinde sona geliniyor
Asgari ücret belirlemede sona yaklaşılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Kez toplanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. 3. Toplantının tarihi henüz netleşmemişken ay sonuna kadar yeni rakamın belirlenmesi gerekiyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, şimdiye kadar iki toplantı yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantı öncesinde TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle görüşürken, ikinci toplantı öncesinde ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’e ziyarette bulundu.
Komisyonun üçüncü toplantı tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret görüşmelerinin ise yasal takvim gereği 31 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor.