Asgari ücret görüşmelerinde sona geliniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, şimdiye kadar iki toplantı yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantı öncesinde TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle görüşürken, ikinci toplantı öncesinde ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’e ziyarette bulundu.

Komisyonun üçüncü toplantı tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret görüşmelerinin ise yasal takvim gereği 31 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor.