Asgari ücret görüşmelerinde sona geliniyor

Asgari ücret belirlemede sona yaklaşılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Kez toplanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. 3. Toplantının tarihi henüz netleşmemişken ay sonuna kadar yeni rakamın belirlenmesi gerekiyor.

Asgari ücret görüşmelerinde sona geliniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, şimdiye kadar iki toplantı yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantı öncesinde TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle görüşürken, ikinci toplantı öncesinde ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’e ziyarette bulundu.

Komisyonun üçüncü toplantı tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret görüşmelerinin ise yasal takvim gereği 31 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Talas'ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Talas’ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!