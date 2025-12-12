Asgari ücret için ilk görüşmeler bugün

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 12 Aralık 2025 saat 14:00 olarak kararlaştırılmıştı. Toplantıda işçi tarafı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından, işveren tarafı ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından temsil edilecek. Bakanlıkta yapılacak ilk görüşmede, sürece ilişkin işleyişin ve çalışma takviminin netleştirilmesinin beklendiği belirtiliyor.

Komisyonun, nihai karar oluşana kadar dört toplantı yapması öngörülüyor. Kararlar oy çokluğuyla alınırken, yeni asgari ücretin 31 Aralık’a kadar belirlenerek kamuoyuna duyurulması hedefleniyor. Belirlenecek tutarın 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

