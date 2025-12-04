Asgari ücret için ilk toplantı 12 Aralık'ta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının yapılacağı tarih 12 Aralık 2025 saat 14:00 olarak kararlaştırıldı.

Toplantıda işçi tarafı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından, işveren tarafı ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından temsil edilecek. Bakanlıkta yapılacak ilk görüşmede, sürece ilişkin işleyişin ve çalışma takviminin netleştirilmesinin beklendiği belirtiliyor.

Komisyonun, nihai karar oluşana kadar dört toplantı yapması öngörülüyor. Kararlar oy çokluğuyla alınırken, yeni asgari ücretin 31 Aralık’a kadar belirlenerek kamuoyuna duyurulması hedefleniyor. Belirlenecek tutarın 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.