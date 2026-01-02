Asgari ücret sonrası gözler memur ve emekli zammında: 5 Ocak'ta oran netleşiyor

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti.

5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.