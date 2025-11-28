Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftası toplanıyor

  • Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bu kapsamda asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını gerçekleştirecek. Gelecek hafta yapılması planlanan bu toplantıda işçi tarafı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından, işveren tarafı ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından temsil edilecek. Bakanlıkta yapılacak ilk görüşmede, sürece ilişkin işleyişin ve çalışma takviminin netleştirilmesinin beklendiği belirtiliyor.

Komisyonun, nihai karar oluşana kadar dört toplantı yapması öngörülüyor. Kararlar oy çokluğuyla alınırken, yeni asgari ücretin 31 Aralık’a kadar belirlenerek kamuoyuna duyurulması hedefleniyor. Belirlenecek tutarın 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

