Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. Kez toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. İkinci toplantının tarihi ise 18 Aralık olarak belirlenmişti. Komisyon bugün 2. Kez toplanacak. Görüşmelerin ise 4 toplantı şeklinde olacağı ön görülüyor.

Mevcut asgari ücret, aylıkbrüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için de 30 bin 621 lira 48 kuruştur.