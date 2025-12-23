  • Haberler
  • Gündem
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. Toplantısını yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. Toplantısını yapacak

Asgari ücret belirlemede sona yaklaşılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Kez toplanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi.3. toplantı bugün saat 18:00'da gerçekleştirilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. Toplantısını yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, şimdiye kadar iki toplantı yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantı öncesinde TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle görüşürken, ikinci toplantı öncesinde ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’e ziyarette bulundu.

Komisyonun üçüncü toplantısı ise bugün saat 18:00’da gerçekleşecek.Asgari ücret görüşmelerinin ise yasal takvim gereği 31 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı
Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanık 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanık 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı
YÖK 2025 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu Açıklandı: ERÜ 2 göstergede Birinci
YÖK 2025 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu Açıklandı: ERÜ 2 göstergede Birinci
Kayseri'nin Yapı Güvenliği İçin Bilimsel Adım: Hızlı Tarama Yöntemi
Kayseri'nin Yapı Güvenliği İçin Bilimsel Adım: Hızlı Tarama Yöntemi
Geleceğin Kodları Talas'ta Yazılıyor
Geleceğin Kodları Talas'ta Yazılıyor
Kayseri Bilim Merkezi'nde Sağlık Alanında Akademik Destek
Kayseri Bilim Merkezi'nde Sağlık Alanında Akademik Destek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!