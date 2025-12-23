Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. Toplantısını yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, şimdiye kadar iki toplantı yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantı öncesinde TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle görüşürken, ikinci toplantı öncesinde ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’e ziyarette bulundu.

Komisyonun üçüncü toplantısı ise bugün saat 18:00’da gerçekleşecek.Asgari ücret görüşmelerinin ise yasal takvim gereği 31 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor.