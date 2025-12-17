Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın 2. kez toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirdi. İkinci toplantı ise 18 Aralık Perşembe günü (yarın) yapılacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık’ta gerçekleştirdi. İkinci toplantı ise 18 Aralık Perşembe günü (yarın) yapılacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. İkinci toplantının tarihi ise 18 Aralık olarak belirlenmişti. Komisyon yarın 2. Kez toplanacak.