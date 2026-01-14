Ashab-ı Suffa Kur'an Kursu Minik Öğrencilerinden Dönem Sonu Programı
Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz Kocasinan İlçe Müftülüğüne bağlı Ashab-ı Suffa 4-6 yaş Kur'an Kursu tarafından eğitim gören minikler tarafından dönem sonu kapanış programına katıldı.
Kocasinan İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen program miniklerin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Programda dönem boyunca öğrendiklerini sergileyen miniklerin sevincine ortak olan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, konuşmasında: “Biliyoruz ki yavrularımız 4-6 yaş Kur’an kurslarında sadece Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmiyor, aynı zamanda geleceklerini şekillendirerek dinine, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için gerekli donanımları kazanıyorlar. Bu programın gerçekleşmesine vesile olan ve yavrularımıza büyük emek veren Kur'an kursu öğreticilerimize ve bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan değerli velilerimize teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.
Protokol konuşmaları sonrası Ashab-ı Suffa Kur’an Kursu 4-6 yaş grubu dönem içerisinde öğrendikleri hünerlerini sergilediler.
Program sonrası Kocasinan İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler protokol tarafından öğrencilere dağıtıldı.
Düzenlenen programa İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, , Diyanet İşleri Emekli Başkan Yardımcısı Necmeddin Nursaçan, Kocasinan İlçe Müftüsü Emin Patan, Kur’an kursu öğreticileri, 4-6 yaş grubu çocuklar ve aileleri katıldı.