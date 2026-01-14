Ashab-ı Suffa Kur'an Kursu Minik Öğrencilerinden Dönem Sonu Programı

Programda dönem boyunca öğrendiklerini sergileyen miniklerin sevincine ortak olan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, konuşmasında: “Biliyoruz ki yavrularımız 4-6 yaş Kur’an kurslarında sadece Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmiyor, aynı zamanda geleceklerini şekillendirerek dinine, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için gerekli donanımları kazanıyorlar. Bu programın gerçekleşmesine vesile olan ve yavrularımıza büyük emek veren Kur'an kursu öğreticilerimize ve bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan değerli velilerimize teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.