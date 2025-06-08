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  • Aşık Sefai'den konser öncesi birlik mesajı: 'Türk milleti var olsun'

Aşık Sefai'den konser öncesi birlik mesajı: 'Türk milleti var olsun'

Pusatlı Birlik ve Beraberlik Şenlikleri'nde düzenlenecek konser öncesi konuşan Aşık Sefai olarak tanınan Ayhan Akyüz, 'Bizi biz olarak seven herkese selam olsun. Kıymet verip bizi buralara çağıranlardan Allah razı olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, var olsun Türk milleti, var olsun Türk devletleri' dedi.

Aşık Sefai'den konser öncesi birlik mesajı: 'Türk milleti var olsun'

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde geleneksel hale gelen 4’üncü Pusatlı Birlik ve Beraberlik Şenlikleri bugün saat 18:30’da başlıyor. Şenlikte düzenlenecek konserde ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ve Aşık Sefai sahne alacak.

Burada konuşan Aşık Sefai olarak tanınan Ayhan Akyüz, “Bu tarz programlar bizleri kıymet vererek çağırıyor bizler Türk Devleti için destan yazan insanlarız bende bu vatan için yazılmış 13 tane destan var. Ben bu vatanın sevdalısıyım. Kıymet verip bizi buralara davet eden bir inançtır. Bizi biz olarak seven herkese selam olsun. Kıymet verip bizi buralara çağıranlardan Allah razı olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, var olsun Türk milleti, var olsun Türk devletleri” diye konuştu.

Haber Merkezi

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