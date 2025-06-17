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Aşık Seyrani Anısına Şiir Yarışması: Develi'de Ödüller Sahiplerini Buldu

Develi'nin manevi değerlerinden biri olan Aşık Seyrani anısına düzenlenen 'Türkiye Geneli Resmi Ortaöğretim Kurumları Arası Şiir Yazma Yarışması' büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen bu prestijli etkinlik, 16 Haziran Pazartesi günü okulda yapılan ödül töreniyle taçlandırıldı.

Aşık Seyrani Anısına Şiir Yarışması: Develi'de Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmada birinci olan Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hasibe Nur Genç, ikinci olan Konya/Ereğli Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Münevver İkbal Çolak ve üçüncü olan Bayburt Lisesi öğrencisi Furkan Hasan Gör, ödüllerini aldılar.

Törene katılan önemli isimler arasında KBB Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mücahid Soyak, Kayseri İl Millî Eğitim Şube Müdürü Şahin Kanat, İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, KİMDER Başkanı Hacı Ali Çakıcı, Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, emekli müftüler Mustafa Başaran ve Galip Koçer, emekli akademisyen Prof. Dr. M. Kemal Atik, İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneği Başkanı M. Orhan Cebeci ve birçok değerli katılımcı yer aldı.

Develi ve Aşık Seyrani anısına düzenlenen bu anlamlı yarışmayı hayata geçiren Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Aşık Seyrani Anısına Şiir Yarışması: Develi'de Ödüller Sahiplerini Buldu

Haber Merkezi

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