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Aşık Seyrani Anısına Şiir Yarışması Ödül Töreni Develi'de Gerçekleşecek

Develi'nin manevi şahsiyetlerinden Aşık Seyrani anısına düzenlenen Türkiye genelindeki şiir yazma yarışmasının ödül töreni, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilecektir.

Aşık Seyrani Anısına Şiir Yarışması Ödül Töreni Develi'de Gerçekleşecek

Şiir severlerin bir araya geleceği bu anlamlı etkinlikte, Aşık Seyrani'nin mirası yaşatılacak ve ödüller sahiplerini bulacaktır. Tüm edebiyat tutkunları davetlidir!

Aşık Seyrani Anısına Şiir Yarışması Ödül Töreni Develi'de Gerçekleşecek

Haber Merkezi

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