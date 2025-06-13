Aşık Seyrani Anısına Şiir Yarışması Ödül Töreni Develi'de Gerçekleşecek
Develi'nin manevi şahsiyetlerinden Aşık Seyrani anısına düzenlenen Türkiye genelindeki şiir yazma yarışmasının ödül töreni, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilecektir.
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Aşık Seyrani Anısına Şiir Yarışması Ödül Töreni Develi'de Gerçekleşecek
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