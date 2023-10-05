Aşık Veysel bestesine özel klip

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ünlü kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir’in Aşık Veysel’e özel bestelediği "Veysel’in Toprağında Vefa Bestesi" eserine klip hazırladı.

UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi ünlü kanun virtüözü ve bestekâr Göksel Baktagir’in bestesine özel klip hazırlandı. Göksel Baktagir’in ilk kez 16 Eylül tarihinde Buruciye Medresesi önünde Galata Querted ile Saznağme konserinde icra ettiği "Veysel’in Toprağında Vefa Bestesi” Sivaslılar tarafından büyük beğeni almıştı. Bestenin klibi Aşık Veysel’in doğup büyüdüğü Şarkışla’nın Sivrialan köyü başta olmak üzere Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Sanayi Mektebi Müzesi, Atatürk Kongre Müzesi ve birçok tarihi mekan önünde gerçekleştirildi. Klipte Göksel Baktagir, bestelediği eseri kanun ile icra etti. Aşık Veysel’in köyü Sivrialan’da bulunan Aşık Veysel Müzesi ve Aşık Veysel’in kabrinin de yer aldığı görüntüler, Sivas Valiliği’nin sosyal medya hesaplarında büyük beğeni aldı. Klibin çekimleri Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelince gerçekleştirildi.