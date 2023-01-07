Aşırı buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi. Aralarında polis aracının da bulunduğu kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

PAYLAŞ
  • 07.01.2023 10:27
  • Güncelleme: 07.01.2023 10:27
  • 16
Aşırı buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi. Aralarında polis aracının da bulunduğu kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale - Kırşehir karayolu Akpınar ilçe girişinde aşırı buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, ilk bilgilere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ederken kaza yerine Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ile Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecan da gelerek incelemelerde bulundu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Doğu Ekspresi'yle Sarıkamış'a giden Bakan Kasapoğlu, Kayseri'de mola verdi

Doğu Ekspresi’yle Sarıkamış’a giden Bakan Kasapoğlu, Kayseri’de mola verdi

Yangını film izler gibi izlediler

Yangını film izler gibi izlediler

6 bin personelin maaşına yüzde 40 zam

6 bin personelin maaşına yüzde 40 zam

Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Başkan Büyükkılıç'tan haftanın son iş gününde esnaf ziyareti

Başkan Büyükkılıç'tan haftanın son iş gününde esnaf ziyareti

MHP'li Özdemir, engelli öğrenciler için geri ödemesiz eğitim bursu kanun teklifi verdi

MHP'li Özdemir, engelli öğrenciler için geri ödemesiz eğitim bursu kanun teklifi verdi

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beslenmeleri düzenli olan 7 ayı kış uykusuna yatmadı

Beslenmeleri düzenli olan 7 ayı kış uykusuna yatmadı

Kayseri'de kar yağışı devam edecek mi?

Kayseri’de kar yağışı devam edecek mi?

DAHA FAZLA
Kayseri - Ankara yolunda zincirleme kaza

Kayseri - Ankara yolunda zincirleme kaza

Başkan Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte 'arabaşı' programına katıldı

Başkan Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte 'arabaşı' programına katıldı

MELMEK Kurslarına kadınlardan yoğun ilgi

MELMEK Kurslarına kadınlardan yoğun ilgi

Yeni yılın ilk antika pazarı

Yeni yılın ilk antika pazarı

Kayseri'de 91 doktor özelden kamuya geçti

Kayseri'de 91 doktor özelden kamuya geçti