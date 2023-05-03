Aşırı hızlı araç, refüjdeki ağaca çarparak durabildi
Alsancak Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, refüjdeki (orta kaldırım) ağaca çarparak durabildi. Aracın aşırı hızlı olduğu iddia edildi.
- 03.05.2023 18:51
- Güncelleme: 03.05.2023 18:51
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Kaza, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi’nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çıktı. Otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken aracı hava yastıkları da açıldı. Kaza yapan aracın, önündeki araca çarpmaktan son anda kurtulduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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