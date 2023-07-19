Aşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

Dünyanın birçok bölgesinde aşırı sıcak hava dalgaları, ölümcül seller ve orman yangınları yaşanıyor. Bilim insanları bu tür aşırı hava olaylarının iklim değişikliği yüzünden meydana geldiğini söylüyor.

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  • 19.07.2023 11:07
  • Güncelleme: 19.07.2023 11:07
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Aşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

https://www.bbc.com/ dan alınan habere göre    Avrupa'da son günlerde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyrediyor.Hızla yükselen hava sıcaklıkları geçen sene birçok ülkede orman yangınlarına yol açtı. Bu sırada kentsel bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşandı ve su kıtlıkları yoğunlaştı.Bilim insanları endüstri devriminin ardından yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan fosil yakıtlarının ortaya çıkardığı karbon emisyonları nedeniyle sıcaklığın 1,1 derece arttığını aktarıyor.Uzmanlar bu sıcaklığın dünyanın her yerine eşit şekilde dağılmadığı için belli bölgelerde aşırı hava olaylarına yol açtığını, emisyonlar kesilmediği müddetçe bu döngünün devam edeceğini söylüyor.

Kurumsal Haber

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