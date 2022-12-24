Aşırı siste işçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı

Nevşehir'de aşırı sis nedeniyle minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Feci kaza, saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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  • 24.12.2022 00:25
  • Güncelleme: 24.12.2022 00:25
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Aşırı siste işçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de aşırı sis nedeniyle minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Feci kaza, saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 50 AAD 633 plakalı minibüs ile 06 HB 4846 plakalı otomobil, aşırı sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması nedeniyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Kazada yaralanan 10 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

Kayseri Gündem
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