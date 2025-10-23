Aşırı soğuk hava kalbi zorluyor: Kışın kalp sağlığınızı koruyun

Kardiyoloji Uzmanı Ahmet Karabacak, aşırı soğuk havalarda kalp krizi riskinin arttığını belirtti. Uzman Karabacak alınacak önlemler olduğunu belirterek, “Aşırı soğuk hava ile kalp krizi riski artar. Kalp krizi önlemek için yapman gerekenler var. Mevsime uygun giyinilmeli, ağır egzersiz yapmaktan kaçınılmalı, sıcak sıvı alımı artırılmalı, Vitamin D eksikliği varsa takviye alınmalı, ev tipi egzersiz, kısa öğle yürüyüşü, doğa yürüyüşü yapılmalı. Bulunduğunuz odayı sık havalandırmalı ve eller sık yıkanmalıdır. Aşırı soğuk havada ısı ve sıvı dengesini korumak için mevsime uygun giyinmek, kaban, eldiven, şapka giymeyi ihmal etmemek gerekir .Ciltten buharlaşma yoluyla kaybettiğimiz sıvıyı yerine koymak için su, maden suyu, çay, kahve, çorba gibi bol sıcak sıvı tüketmeyi ihmal etmemeliyiz. Aşırı soğuk havada vücudun sıvı dengesi ve kan dolaşımı olumsuz etkilenir. Örneğin, pıhtılaşmaya eğilim ve sıvı kaybı artar. Yapılması ve yapılmaması gereken ayrıntılar kalp doktoruna danışılmalıdır” ifadelerini kullandı.