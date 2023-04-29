Aşırı Yağış Nedeniyle Develi'de Bazı Yerleri Su Bastı

Kayseri’nin Develi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı.

İlçede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Bazı yapıların bodrum katlarını su basarken, vatandaşlar suyu tahliye etmek için belediye ekiplerinden yardım istedi. Su basan yerler, belediye ekiplerince temizlendi.