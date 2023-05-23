Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı etkinliği başladı

Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, Başkan Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve vatandaşlar katıldı.

İtalyan, Çin, Türk gibi ülkelerin mutfaklarından bahsedilirken sadece doyma amaçlı yapılan bir uğraştan değil, bir kültür aktarımından bahsedildiğini vurgulayan Vali Çiçek konuşmasının devamında sadece Erciyes Dağı’yla değil koca bir inanç şehri, tarih kültürü, vadileri, tarihi alanlarıyla Kayseri’nin turizmde hak ettiği yeri Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin bu alandaki yoğun gayretleriyle beraber alacağını söyledi. Vali Çiçek, “Günümüzde ülkelerin mutfaklarından bahsederken İtalyan Mutfağı, Çin Mutfağı Türk Mutfağı derken sadece doyma amaçlı yapılan bir uğraştan bahsetmiyoruz. Aslında bir kültür aktarımından bahsediyoruz. Mutfakla beraber o yemeği yeme şekli, oturma düzeni, bu yemeğin ortaya çıkış şartlarıyla beraber bir kültürü aktarıyoruz. Bizim kültürümüz çok farklı. Bizim kültürümüzde bir taziye olur, taziye sahibine komşuları yemek yaparlar, yemek götürüler. Bizim kültürümüzde bir düğün olur komşuları yemek yaparlar düğün sahibi yorgundur, telaşlıdır diye ona götürürler. Taziye yemeklerini bu da bizim kültürümüze has bir şey artık belediyeler veriyor. O da aslında bizim kültürümüzün belediyelere yüklediği anlam. Mutfak dediğimizde bir kültürün aktarımı, yemeğin sunumu hepsi birlikte aktarılıyor. Dolayısıyla sadece doyma amaçlı yemiyoruz Türk Mutfağını sunduğumuzda bin yıllık 2 bin yıllık bir kültürü de tanıtmış oluyoruz. Kayseri ticaret şehri, sanayi şehri artık savunma sanayi şehri ama Kayseri tam anlamıyla her şeyiyle bir turizm şehri. Sadece Erciyes’iyle değil koca bir inanç şehri, tarih kültürü, vadileri, tarihi alanlarıyla Kayseri turizmde hak ettiği yeri Kayseri Büyükşehir Belediye’sinin ve ilçe belediyelerinin bu alandaki yoğun gayretleriyle beraber alacak. Buna yürekten inanıyorum. Almak zorunda. Buna mecburuz, mahkûmuz. Bacasız sanayi diyorsak ve bir bölgeye en hızlı ayağa kaldıran sanayinin turizm olduğuna inanıyorsak ve bölgemizde büyük bir atak varsa biz bu atakta başrol oynamak zorundayız ve oynayacağız. İlimizde bir başarı hikâyesi daha yazılıyor. Kadın Kooperatifleri bir başarı hikâyesi yazıyor. Daha kurulalı bir yıl olmasına rağmen en ücra ilçemizde dahi yaptıkları ürünler, çalışmalar, emeklerle gerçekten bir mucizeye ev sahipliği yapıyorlar. Bir başarı destanı yazıyorlar. Onları tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Kadın Kooperatiflerinin bu başarısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmasaydı olmazdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın Kooperatiflerine verdiği destekten dolayı alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri’yi turizm alanında zenginleştirecek çalışmalar yapacaklarını belirten Başkan Büyükkılıç da, “Şehrimizi müzeler şehri, kütüphaneler şehri yapma adına, hem ilçe belediyelerimiz hem Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine Valiliğimiz ile dayanışma içerisinde, odalarımızın da her zamanki katkısıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Şehrimizdeki son dönemdeki hareketlilikten kaynaklı olarak kim geliyorsa ‘biz Kayseri’yi sadece sucuk, pastırma, mantıdan ibaret sanıyorduk, hep yanılmışız’ diyerek buradan ayrılıyorlar. Bundan sonra daha da zenginleştirerek, gerçek manada uluslararası boyutta turizme altyapı oluşturacak çalışmaları daha da bizim zenginleştirmemiz lazım. Kayseri Üniversitemizin bu alanda yaptığı çalışmaları biliyoruz. Kültürel çalışmaların yanında yabancı dil konusunun da önemsenmesi gerektiğini, yeme içme mekânlarında yabancı dil bilen hizmet veren kardeşlerimizin olması bizim olmazsa olmazımız olmalı diye ifade ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kendi yeme içme mekânlarımız içerisinde bu tür yaklaşımı hayata geçirmeliyiz, buradan öncü olmalıyız. Değişik turizm alanları var ama bunların içerisinde Mehmet Özhaseki bakanımı hayırla yâd ederek, Erciyes Kayak Merkezi Kayseri’de turizmin amiral gemisi olduğu anlayış içerisinde yapmış olduğu çalışmalar ve hizmetler ile kendisinden söz ettiren anlayış ile tebrik ediyor, teşekkür ediyor, sağ olsun, var olsun. Kültürel bağlamda, yeme içme anlayış içerisinde turizmi buraya taşımalıyız ama bunların içerisinde bazı alanlarda daha öncülük edecek şekliyle, Kapadokya ile birlikte hareket ederek, bölgemizi zenginleştirip, büyütmeli, bu pastadan herkesin pay almasını sağlamalıyız.”

Başkan Büyükkılıç, 26 tane coğrafi işaretli ürünün söz konusu olduğunu, Ticaret Odası’na bu çalışmalara verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ederek, yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise, Türk mutfağının hikâyesinin uluslararası ölçekte tanıtılacağına işaret ederek, “21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası ile bu kadim mutfağın hikâyesi tüm derinliği ile uluslararası ölçekte tanıtılacaktır. Bu sayede asırlık tarifler eşliğinde Türk mutfağının geleceğe iz bırakan yaklaşımı ve bin yılları aşan kültürü daha geniş kitlelere ulaştırılacaktır. Güzel şehrimiz Kayseri tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde oluşturulan UNESCO Komisyonu komitesinin ‘tarihte kültürel lezzetler diyarı’ sloganı ile uzun ve özverili çalışmalarıyla başvuru sonucunda Kayseri mutfağı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2021 yılında Yaratıcı Şehirler Ağı Listesi’ne girmeye hak kazanmıştır. Bu bağlamda Kayserimizin gastronomi turizminin önemli merkezlerinden olması temel hedeflerimizdendir” ifadelerini kullandı.

Çocukluklarında turizm denildiğinde akla daha çok deniz, güneş, kum geldiğini ancak değişen dünyada turizmin çok çeşitlendiğini ifade eden KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, Türk mutfağının, dünyanın en zengin 3 mutfağı arasında gösterildiğini dile getirdi. Kayseri’nin üzerine düşen payı mutlaka alması gerektiğine işaret eden Gülsoy, Kayseri’nin turizm değerlerinin yanı sıra mutfak kültürünün de çok zengin olduğunun altını çizdi. Kayseri’nin ilçeleri de dâhil bütün yöresel lezzetlerini tek tek sıralayan Gülsoy, Türk mutfağının coğrafi işaret alınarak tanıtılabileceğini ve Türkiye’nin coğrafi işaret pazar payının 2 milyar avro olduğunun belirtildiğini söyledi. Gülsoy, coğrafi işaret çalışmalarına Kayseri Ticaret Odası olarak gereken önemi verdiklerini de aktardı.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Altan Aydemir ise, “Tariflerle Türk Mutfağı haftasının 2’ncisini düzenliyoruz. Tüm ülkemizde kutlandığı gibi Kayseri’de de kutluyoruz. Bugün malum yağışlı bir havamız var. Bereketli olur inşallah. Bu da Kayseri mutfağının tanıtımına öncülük yapacağına inanıyorum. Tüm emeği geçenlere başta Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan olmak üzere, Turizm Müdürlüğümüze ve Valiliğimize emeği geçenlere hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile etkinliğe katılarak, Türk Mutfağı’na özgü ve coğrafi işaret alan ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

VALİ ÇİÇEK VE BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, GÖZLEME PİŞİRDİ

Etkinlik kapsamında eserleri ilgiyle inceleyen ve gözleme de pişirip, katılımcılara ikram eden Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi gastronominin merkezi olması için gayretlerinin süreceğinin altını çizdi. 35 kadın kooperatifi ve belediyelerin çadır kurulumunun yanı sıra, KAY-TUR A.Ş., KAYMEK A.Ş., Spor A.Ş. ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası’nda 3 gün boyunca yerel sanatçılar ve mehteran konserleri düzenlenecek.