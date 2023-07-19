Aşısız kedilerde Herpes Virüsü riski

Herpes virüsü, kedilerde yaygın görülen yüksek bulaşıcı bir virüstür. Temelde üst yolunum enfeksiyonu olarak adlandırılan evcil veya sokak hayvanı fark etmeksizin aşısız hayvanlarda ölümle sonuçlanabilen Herpes virüsünün önüne geçilebilmesi için aşı yapılması gerektiğini söyleyen Veteriner Hekim Mehmet Ergüden, “Hastalık, kedilerin burun ve göz çevresinde oluşan sarımsı çapaklanmaların görülmesiyle teşhis edilmektedir; bu çapaklanmalar, bir enfeksiyonun belirtisidir” dedi.

“YAVRULARDA ANİ ÖLÜMLERE SEBEP OLUR”

Herpes virüsünün evcil hayvanlardan ziyade daha çok sokak hayvanlarında görüldüğüne dikkat çeken Ergüden, “Özellikle iki, üç aylık yavru kedilerde ani ölümlere sebep olmakla birlikte aşısız kedilerin yüzde yüzünde bulunmaktadır. Hastalığa karşı yıllık karma aşılarının yapılması gerekir” diye konuştu.