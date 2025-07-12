'Asitli içecek sonrası diş fırçalamak için 30 dakika beklenmeli'

Yaz aylarında artan sıcaklarla birlikte soğuk ve asitli içeceklerin tüketiminin artması çeşitli diş hastalıklarının oluşmasına yol açabiliyor. Yaz aylarında yapılması gereken diş bakımları hakkında bilgiler veren Diş Hekimi Fatih Ballı, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte soğuk içeceklerin asitli gıdaların ve dondurma gibi yiyecekleri tüketimi artmakta bunların atışı ile birlikte dış minemizde oluşan hassasiyetler kendisini daha sık göstermeye başlıyor. Bu gibi sorunlarda ani hassasiyetler ya da soğuk teması ile birlikte sızlamalar ve çeşitli problemler de kendini gösterebiliyor. Buzlu içeceklerin tüketilmesi ile birlikte soğuk hassasiyeti önemli bir sorun haline gelmektedir. Soğuk hassasiyetinin en önemli belirtileri diş eti çekilmesi başlangıç çürükleri ve mine hassasiyeti olabilir bu tip durumlar ertelemeden bir diş hekimine başvurulması gerekmektedir. Tatil dönemlerinde ağız bakımızı hiç aksatmamamız gerekiyor gerek diş ipi ve diş fırçasıyla günlük temizliklerimizi rutin bir şekilde devam ettirmemiz lazım. Burada önemli olarak söyleyebileceğim konu asitli içecekler tükettikten sonra diş fırçalamak için bir yarım saat ara vermemiz lazım çünkü bu aşınmış mineye çok daha zararlı bir durum biraz ara vermek çok daha etkili bir tedavi olacaktır” diye konuştu.