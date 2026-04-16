'Aşk Bitti Yapı Paydos' Kitabı Mostar Kitap Kahve'de Tahlil Edilecek

Modern dünyanın karmaşası içinde giderek derinleşen insani boşluklara dikkat çeken 'Aşk Bitti Yapı Paydos' adlı eser, Kayseri Mostar Kitap Kahve'de 18 Nisan Cumartesi günü saat:16:15'de düzenlenecek özel bir tahlil programında ele alınacak.

İlim Hikmet Vakfı tarafından organize edilen programın moderatörlüğünü Yasin Karakaya üstlenecek. Anlatıcı olarak Av. Fevzi Konaç ve öğretim görevlisi Osman Utkan, kitabı farklı bakış açılarıyla değerlendirecek. Katılımcılar, eserin merkezinde yer alan “aşk yoksunluğu” kavramını tartışarak günümüz toplumunda yaşanan birçok problemin bu eksiklikle nasıl bağlantılı olduğunu irdeleyecek.

Kitapta apartman yaşamının birey üzerindeki etkilerinden, modern çağın popüler kültürle ürettiği yapay depresyonlara kadar geniş bir yelpazede toplumsal sorunlara dikkat çekiliyor. Yazar, bu sorunların giderek bir “kangren” haline geldiğini vurgularken, çözümün insani değerlerin yeniden inşasında saklı olduğuna işaret ediyor.

Edebiyat ve düşünce meraklılarını buluşturacak bu programda, anlatıcıların özgün yorumları ve derin analizleriyle eser yeniden keşfedilecek. Organizasyon yetkilileri, edebiyat ve düşünce dünyasına ilgi duyan herkesi bu anlamlı buluşmaya davet etti.

 

 

Haber Merkezi

