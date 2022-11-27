Asker kınasında maganda kurşunuyla yaralanan adam öldü

Niğde'nin Yıldıztepe Beldesinde asker kınasında tabanca ile havaya rastgele ateş açılması sonucu ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Askere gidecek olan bir kişinin de yaralandığı olay amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi.

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  • 27.11.2022 11:16
  • Güncelleme: 27.11.2022 11:16
Asker kınasında maganda kurşunuyla yaralanan adam öldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’nin Yıldıztepe Beldesinde asker kınasında tabanca ile havaya rastgele ateş açılması sonucu ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Askere gidecek olan bir kişinin de yaralandığı olay amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Merkez Yıldıztepe Beldesindeki düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre; asker eğlencesi yapıldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancalarla rastgele ateş açıldı. Seken kurşunlar Ö.T.’nin (56) göğsüne ve askere gidecek olan M.T.’nin (20) koluna isabet etti. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Ö.T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken M.T’nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

İHA

Kayseri Gündem
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