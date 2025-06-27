Askere gidecek vatandaşların alması gereken malzemeler

Kayseri’nin Komando Çarşısı, askere gidecek olan vatandaşların ihtiyaçlarını ve askeri malzemelere ilgi duyan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Askere gidecek vatandaşların ihtiyacı olan ürünler hakkında bilgiler veren Komando Çarşısı esnafı Kubilay Hacılar; “Kayseri Komando Çarşısı'nda askeri malzeme ve silah üzerine malzeme satmaktayız şu an celp dönemi geldi askere gidecekler bizden malzemelerini tamamlıyorlar askere giderken cüzdan, fanila atlet, boxer, kirli, temiz torbası gibi malzemeler temel olarak yeterli oluyor. Askeriye bir kısım malzeme veriyor ama yetersiz kalıyor kalan malzemeleri bizden tamamlıyorlar. Bedelli, usta, acemi asker, hava jandarma tüm askere gideceklerin malzemeleri bizde mevcut. Fiyatlar olarak geçen seneye göre bir değişiklik yok yeni bir askere gidecek kişinin ortalama maliyet olarak yine adetlere göre değişiyor ama 500 lira ile 5 bin lira arasında yani bu kişiden kişiye adetlere göre yine değişiyor” şeklinde konuştu.