Askere gideceklerin ilk uğradığı yer

Askerî malzeme tedarik konusunda öne çıkan Komando Çarşısı, askere gidecek olan vatandaşların ihtiyaçlarını ve askeri malzemelere ilgi duyan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Askere gidecek vatandaşların ihtiyacı olan ürünler hakkında bilgiler veren Komando Çarşısı esnafı Kubilay Hacılar; “Bizim işimiz askeri malzeme ve silah üzerinedir. Askere gidenlere çamaşır olarak kişisel bakım olarak bizden aldıkları malzemeleri hazırlıyoruz ayrıca askeri personel, özel güvenlik, gardiyan gibi o gruplara ürün satıyoruz. Askere gidecek bir vatandaşın ortalama ihtiyaç listesi şu şekilde; ipli boyun cüzdanı, çamaşır takımı, kirli temiz torbası, çamaşır filesi, eşofman takımı, terlik, havlu bu malzemelerin listesi de var bizde o şekilde ihtiyaçlarını evden olsun bizden olsun gideriyorlar o şekilde askere gönderiyoruz. Ortalama bir askere giden vatandaşın maliyeti bugünün şartlarında 1500 lira bu kesinlikle aldığı adetlere göre aşağı da gösterebilir yukarı da gösterebilir” şeklinde konuştu.

Geçen seneye oranları satışlarda düşüş olduğunu ifade eden Komando çarşısı esnafı Kubilay Hacılar; “Sivil vatandaşlar da kış geldiklerinde bizim askeri botları çok beğeniyorlar askeri bot, polar ceket ve palaska kemer modellerine oldukça ilgililer. Ortalama bot fiyatları 1500 liradan başlıyor 10 bin liraya kadar botumuz mevcut, palaskalarımız 100 lira ile 300 lira aralığında, polar ceketlerimiz 400 lira ile 800 lira arası değişiyor. Geçen seneye oranla satış adetlerimiz düştü insanlar artık alışverişlerinde daha seçici daha ihtiyaç odaklı oldu ister istemez ürün olarak satış adetlerimiz düştü” diye konuştu.