ASKF Başkanlığı ile TFF Bölge Müdürlüğü Görevleri Arasındaki Çakışma

Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanlıkları ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölge Müdürlükleri arasındaki görev çakışmalarına dikkat çekti.

Severcan, yaptığı basın açıklamasında, ASKF başkanlıklarının amatör spor kulüplerinin demokratik seçimle belirlenen temsil makamları olduğunu vurguladı. Bu görevlerin, kulüplerin haklarını savunma ve bağımsız bir şekilde kamuoyuna aktarma sorumluluğu taşıdığını belirtti.

TFF Bölge Müdürlüklerinin federasyonun maaşlı ve sözleşmeli çalışanları olduğunu ifade eden Severcan, bu görevlerin federasyonun politikalarını uygulamak ve temsil etmek amacıyla kurulduğunu dile getirdi.

Çıkar Çatışması Uyarısı

Severcan, aynı kişinin hem ASKF Başkanı hem de TFF Bölge Müdürü olarak görev yapmasının ciddi bir çıkar çatışması doğurduğunu belirtti. Bu durumun kulüplerin bağımsız temsiline zarar verdiğini ve kamuoyunda güven sorununa yol açtığını vurguladı.

Açıklamasında şu maddelere dikkat çekti:
- ASKF Başkanı, kulüplerin çıkarlarını savunmakla yükümlüdür.
- TFF Bölge Müdürü, federasyonun çıkarlarını ve politikalarını uygulamakla yükümlüdür.

Talep ve Öneriler

Severcan, bu çakışmanın önlenmesi için şu taleplerde bulundu:
- TFF Bölge Müdürü olarak göreve başlayan kişilerin, ASKF Başkanlığı görevinden istifa etmesi gerektiğinin açık bir kural haline getirilmesi.
- Amatör spor kulüplerinin bağımsız temsili için gerekli etik düzenlemelerin yapılması.
- Kamuoyunun güvenini korumak adına şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerinin uygulanması.

Sonuç

Severcan, amatör sporun geleceği için çıkar çatışmalarına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, ASKF başkanlıklarının federasyonun maaşlı görevlileriyle aynı kişi tarafından yürütülmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurumları bu konuda harekete geçmeye davet etti.

