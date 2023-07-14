ASKF'den değerler eğitimi

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal'ın önem verdiği, Müftülük, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak gerçekleştirilen Türkiye'ye örnek olacak Değerler Eğitimi'ne start verildi.

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  • 14.07.2023 12:01
  • Güncelleme: 14.07.2023 12:01
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ASKF'den değerler eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal’ın önem verdiği, Müftülük, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak gerçekleştirilen Türkiye’ye örnek olacak Değerler Eğitimi’ne start verildi.

Türk sporunun geleceği minik sporculara ’adaletli olmak’, ’Ailemize sahip çıkmak’, ’alay etmemek’, ’alçakgönüllü olmak’, ’azimli olmak’, ’Çevre bilincine sahip olmak’, ’dedikodudan kaçınmak’, ’Devlet işini milletin hizmeti için kullanmak’, ’emeğe saygılı olmak’, ’güvenilir olmak’, ’öfkesine sahip çıkmak’, ’ötekine saygı duymak’, ’zararlı alışkanlıklardan uzak durmak’, ’teknoloji bağımlılığı’ ile ilgili ders ve seminerler verilmeye başlandı. Bu çerçevede ilk olarak Argıncıkspor’un minik oyuncularına ders verildi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve TFF Bölge Müdürü Mutlu Önal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kocasinan ve Argıncık spor kompleksi sorumlusu İsmail Çelik verilen seminerde hazır bulundular. Kayseri İl Müftülüğü ile ortaklaşa düzenlenen Değerler Eğitimi seminerlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtiliyor. TFF Bölge Müdürü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Mutlu Önal; “Bu proje ile sporun tabanında olan minik sporcularımıza milli-manevi toplumsal ve ahlaki değerleri uzmanlarının verdiği derslerle öğretmek ve onların geleceğine dokunmak istiyoruz. Çok önemsediğimiz bir proje. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak eğitim programlarına çok büyük önem veriyoruz. Türk sporunun geleceği adına bu tür eğitimlerin artarak devam etmesi gerekiyor. Biz tüm Türkiye’ye örnek olacağını düşündüğümüz bu projenin başlangıcını yaptık. Bu projede bize destek olan başta Valimiz Gökmen Çiçek’e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı’ya, İl Müftümüz Yusuf Akkuş’a, sporcularımıza bu değerleri anlatan kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Değerler Eğitimi’nin Kayseri’de ki tüm spor kulüplerine verileceği kaydedildi.

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İHA

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