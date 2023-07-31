ASKF'den isim değişikliği yapacak kulüplere uyarı

Federasyon 2023 - 2024 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürürken yerel liglerde mücadele edecek olan kulüplere yazı gönderdi. Yapılan yazılı açıklamada, “İsim değişikliği yapacak kulüpler yarından itibaren başvurularını yapabilirler. Başvuruların sezon başlamadan yapılması gerekmektedir. İfadelerine yer verildi. Sümer Amatör Evi’nde alınan başvurular neticesinde isim değişikliği yapacak olan kulüpler yeni sezona o isimleriyle başlayacak.