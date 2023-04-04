ASKF ve Kapalı Kale taraftarı depremzede çocukları güldürdü

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin yaralarının sarılması için Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Kapalı Kale tarafından başlatılan kampanya, Adıyaman'daki çocukların yüzünü güldürdü.

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  • 04.04.2023 11:28
  • Güncelleme: 04.04.2023 15:57
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ASKF ve Kapalı Kale taraftarı depremzede çocukları güldürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin yaralarının sarılması için Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Kapalı Kale tarafından başlatılan kampanya, Adıyaman’daki çocukların yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük depremin yaralarının sarılması için Kayseri’de düzenlenen kampanyalar yüzleri güldürüyor. ASKF ve Kapalı Kale taraftar grubu tarafından ‘Çocuklar gülsün, dünya gülsün’ sloganıyla başlatılan kampanyaya büyük destek verildi. Düzenlenen kampanyada toplanan malzemeler, TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal ile Kapalı Kale Taraftar Grubu Başkanı Ahmet Dirgenali öncülüğündeki heyet ile birlikte Adıyaman’a götürüldü. Top, oyuncak, kırtasiye ve çeşitli gıda maddelerinden oluşan yardımlar, Adıyaman’a koordinatör vali olarak atanan Vali Gökmen Çiçek ile birlikte depremzede çocuklara dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ASKF Başkanı Mutlu Önal, “Kapalı Kale taraftar grubumuz ile birlikte organize ettiğimiz ‘Çocuklar gülsün, dünya gülsün’ kampanyamıza verilen destekten dolayı herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Binlerce insanımızın hayatını kaybettiği bu büyük felaketin yaralarını milletçe omuz omuza dayanışma içinde en kısa sürede saracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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İHA

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