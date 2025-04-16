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Aşkın Genç, Azerbaycan Savunma Sanayi tesislerini inceledi

CHP Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Aşkın Genç, Azerbaycan Savunma, Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Sayın Arzu Nagıyev'i ziyaret ettiklerini açıkladı.

Aşkın Genç, Azerbaycan Savunma Sanayi tesislerini inceledi

Ziyaret kapsamında, parlamentolar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmenin ardından heyet, Azerbaycan’daki savunma sanayi tesislerini yerinde inceleme fırsatı buldu. İki ülkenin savunma alanındaki tecrübe ve kabiliyetlerini karşılıklı olarak geliştirmeye yönelik temasların devam edeceği vurgulandı.

 

Haber Merkezi

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