Aşkın Genç besicilerin dertlerini dinledi
Hacılar İlçesinde besicilik yapan çiftçilerle görüşen CHP Milletvekili adayı Aşkın Genç, saman fiyatına yetişemeyen çiftçilerin sorunlarını dinledi.
- 08.05.2023 14:31
- Güncelleme: 08.05.2023 14:32
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Hacılar İlçesinde besicilik yapan çiftçilerle görüşen CHP Milletvekili adayı Aşkın Genç, saman fiyatına yetişemeyen çiftçilerin sorunlarını dinledi.
Besicilik yapan ve saman, küspe fiyatlarına yetişemeyen çiftçilerin sorunlarını dinleyen CHP Milletvekili adayı Aşkın Genç, milletvekili olduğunda onların sorunlarını çözmek için söz verdi.
Haber Merkezi
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