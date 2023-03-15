Aşkın Genç, CHP'den aday adayı

İş adamı Aşkın Genç, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili adayı olabilmek için aday adaylık başvurusunu yaptı.

PAYLAŞ
  • 15.03.2023 13:12
  • Güncelleme: 15.03.2023 15:01
  • 125
Aşkın Genç, CHP'den aday adayı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İş adamı Aşkın Genç, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) milletvekili adayı olabilmek için aday adaylık başvurusunu yaptı.

CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda basın açıklaması düzenleyen iş adamı ve 27. Dönem CHP Kayseri Milletvekili adayı Aşkın Genç, milletvekilli aday adaylığını açıkladı. Milletvekili olması durumunda Kayseri’yi sanayi ve turizm alanlarında ön plana çıkaracağını söyleyen Aşkın Genç, “Beyin göçünün son yıllarda geldiği noktayı hep beraber gözlemliyoruz. Ekonomide her zaman dünyanın ilk 17 ülkesi arasında olan Türkiye, iktidar döneminde ilk defa 21’inci sıraya kadar düşmüştür. Kişi başına düşen milli gelirimiz 12 bin dolarlardan 8 bin dolara gerilemiş, üretim ve ihracatta ise bu başarı bir türlü yakalanamamıştır. 2023 yılı için ihracatta 500 milyar dolar hedef konmuştur. Şu anda geldiğimiz noktada 250 milyarda kalmıştır. Şehrimiz Anadolu’nun cennet köşelerinden bir tanesidir. Bu şehir son 21 yılda milletvekilleri, bakanlar ve cumhurbaşkanı çıkardı. Son seçimlerin tamamında milletvekilliklerini büyük ölçüde AK Parti’ye verdi. Bunların karşılığında şehrimiz çok bir şey görmedi. Bina kat yüksekliği oranında Türkiye’de birinci olduk. Bu bir başarı mı? İnşallah sizlerin oylarıyla seçildiğimde ve biz iktidara geldiğimizde Kayseri-Ankara otoyolunu yaptırmak ve Ankara-Kayseri hızlı tren seferlerini başlatmak benim boynumun borcu olsun. Savunma sanayi imalatında ve turizmde Kayseri’yi ülkemizin önder kentlerinden birisi yapmak içinde elimden geleni yapacağıma sizlerin huzurunda söz veriyorum. Genel Başkanımız ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı yani 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu'

Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu'

Ruhsatsız silah satışı yapanlara Şafak Operasyonu

Ruhsatsız silah satışı yapanlara Şafak Operasyonu

Ak Parti'nin Gençleri Aday Adaylığını Açıkladı

Ak Parti'nin Gençleri Aday Adaylığını Açıkladı

CEO Ertekin, Milletvekili Arık'ın iddialarını çürüttü

CEO Ertekin, Milletvekili Arık'ın iddialarını çürüttü

'Deprem olacak' korkusu üreten provakatörlerden hesap sorulacak mı?

'Deprem olacak' korkusu üreten provakatörlerden hesap sorulacak mı?

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi şimdi de sel bölgesinde

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi şimdi de sel bölgesinde

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ediyor

Milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ediyor

Kahvehanecinin ölümüne sebep olan şahsa 18 yıl hapis

Kahvehanecinin ölümüne sebep olan şahsa 18 yıl hapis

DAHA FAZLA
Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Baki Bayrak, 'Sarız halkına sahip çıkılması gerekiyor'

Baki Bayrak, “Sarız halkına sahip çıkılması gerekiyor”

TMMOB'dan 'Kayseri Deprem Raporu'

TMMOB’dan ‘Kayseri Deprem Raporu’

Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

CHP'li Özgür Özer: 'Şehrimizi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışacağız'

CHP’li Özgür Özer: “Şehrimizi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışacağız”