Aşkın Genç, CHP'den aday adayı

İş adamı Aşkın Genç, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) milletvekili adayı olabilmek için aday adaylık başvurusunu yaptı.

CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda basın açıklaması düzenleyen iş adamı ve 27. Dönem CHP Kayseri Milletvekili adayı Aşkın Genç, milletvekilli aday adaylığını açıkladı. Milletvekili olması durumunda Kayseri’yi sanayi ve turizm alanlarında ön plana çıkaracağını söyleyen Aşkın Genç, “Beyin göçünün son yıllarda geldiği noktayı hep beraber gözlemliyoruz. Ekonomide her zaman dünyanın ilk 17 ülkesi arasında olan Türkiye, iktidar döneminde ilk defa 21’inci sıraya kadar düşmüştür. Kişi başına düşen milli gelirimiz 12 bin dolarlardan 8 bin dolara gerilemiş, üretim ve ihracatta ise bu başarı bir türlü yakalanamamıştır. 2023 yılı için ihracatta 500 milyar dolar hedef konmuştur. Şu anda geldiğimiz noktada 250 milyarda kalmıştır. Şehrimiz Anadolu’nun cennet köşelerinden bir tanesidir. Bu şehir son 21 yılda milletvekilleri, bakanlar ve cumhurbaşkanı çıkardı. Son seçimlerin tamamında milletvekilliklerini büyük ölçüde AK Parti’ye verdi. Bunların karşılığında şehrimiz çok bir şey görmedi. Bina kat yüksekliği oranında Türkiye’de birinci olduk. Bu bir başarı mı? İnşallah sizlerin oylarıyla seçildiğimde ve biz iktidara geldiğimizde Kayseri-Ankara otoyolunu yaptırmak ve Ankara-Kayseri hızlı tren seferlerini başlatmak benim boynumun borcu olsun. Savunma sanayi imalatında ve turizmde Kayseri’yi ülkemizin önder kentlerinden birisi yapmak içinde elimden geleni yapacağıma sizlerin huzurunda söz veriyorum. Genel Başkanımız ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı yani 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi başlıyoruz” ifadelerini kullandı.