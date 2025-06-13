Aşkın Genç'e Bakanlıktan 'Irak'a vize serbestisi' açıklaması

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’in gündeme getirdiği, Irak vatandaşlarına vize serbestisi kararına, Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

Türkiye ve Irak Savunma Bakanları tarafından 15 Ağustos 2024’te askeri mutabakat zaptı imzalanmasının ardından kamuoyuna açıklanan “Irak vatandaşlarına vize serbestisi” kararı, 29 Ağustos 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Böylece, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Irak vatandaşları, 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf olma hakkı tanındı. Irak vatandaşlarına vize serbestisi kararı, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

CHP Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Aşkın Genç, Irak vatandaşlarına vize serbestisi kararının gerekçelerini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a sordu. Genç, “Irak gibi uzun yıllardır istikrarsızlık yaşayan ve terör örgütlerinin faaliyet gösterdiği ülkelerden gelen kişiler için vize muafiyeti uygulamasının, ülkemizin güvenliği üzerinde olası riskleri doğurabileceği endişesi taşınmaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığından, vize serbestisi kararına yanıt geldi. Bakanlığın soru önergesine verdiği cevapta, “Komşumuz Irak’la ilişkilerimizi her alanda ilerletme yönünde güçlü bir ortak irade mevcuttur. 15 yaş altı ve 50 yaş üstü vatandaşlar için karşılıklı olarak alınan vize muafiyeti kararı, bu ortak irade ışığında, ilişkilerimizin beşeri yönünün ve iki kardeş halk arasındaki etkileşimin tahkim edilmesine matuftur” ifadelerine yer verildi.

“SINIR POLİTİKALARI TAHMİNLERLE DEĞİL, SOMUT RİSK ANALİZLERİYLE ŞEKİLLENMELİDİR”

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan CHP’li Aşkın Genç, “15 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler için düzensiz göç riski ‘düşük’ denilerek yapılan açıklama, veri temelli bir güvenlik politikasından çok, öngörüye dayalı bir yaklaşımı işaret ediyor. Oysa Türkiye gibi terörle mücadelede büyük bedeller ödemiş bir ülkenin sınır politikaları tahminlerle değil, somut risk analizleriyle şekillenmelidir” diye konuştu.

“AÇIK VERİLER VE ŞEFFAFLIK GEREKİYOR”

Genç, “Bu karara gerekçe olarak gösterilen beşeri etkileşim, diplomatik ilişkiler ve yaş grubu kıstasları elbette önemlidir ancak asıl mesele, bu kişilerin girişinde hangi kontrollerin yapıldığı, hangi güvenlik önlemlerinin alındığıdır. Türkiye’nin artık sınır güvenliğini ‘muhtemelen bir şey olmaz’ mantığıyla değil, açık verilerle ve kamuoyunu tatmin edecek bir şeffaflıkla yönetmesi gerekiyor” dedi.