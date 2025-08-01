Aşkın Genç'e tepkiler sürüyor: 'Bir takke bir cübbeden korkandan siyasetçi olmaz'
İsmailağa Cemaatinin Kayseri Valiliği ziyareti hakkında eleştirilerde bulunan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'e bir tepki de MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın'dan geldi.
MHP Kayseri İl Başkanı Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Sayın Valim gereken cevabı vermiş. Sayın Aşkın Genç’te CHP’nin kör bakan zihniyetini, modası geçmiş siyasetini, sınıfçı, ayrıkçı, jakoben dayatmacı anlayışını tekrar gün yüzüne çıkarmış. Bir takke bir cübbeden korkandan siyasetçi olmaz, halk adamı hiç olmaz!” İfadelerinde bulundu.