  • Haberler
  • Gündem
  • Aşkın Genç'e tepkiler sürüyor: 'Bir takke bir cübbeden korkandan siyasetçi olmaz'

Aşkın Genç'e tepkiler sürüyor: 'Bir takke bir cübbeden korkandan siyasetçi olmaz'

İsmailağa Cemaatinin Kayseri Valiliği ziyareti hakkında eleştirilerde bulunan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'e bir tepki de MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın'dan geldi.

Aşkın Genç'e tepkiler sürüyor: 'Bir takke bir cübbeden korkandan siyasetçi olmaz'

MHP Kayseri İl Başkanı Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Sayın Valim gereken cevabı vermiş. Sayın Aşkın Genç’te CHP’nin kör bakan zihniyetini, modası geçmiş siyasetini, sınıfçı, ayrıkçı, jakoben dayatmacı anlayışını tekrar gün yüzüne çıkarmış. Bir takke bir cübbeden korkandan siyasetçi olmaz, halk adamı hiç olmaz!” İfadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Dünya Sivaslılar Günü' Kayseri'de Yapılacak
'Dünya Sivaslılar Günü' Kayseri'de Yapılacak
Meteorolojiden Pazar günü için 'Sıcak' uyarısı
Meteorolojiden Pazar günü için ‘Sıcak’ uyarısı
Aşkın Genç'e tepkiler sürüyor: 'Bir takke bir cübbeden korkandan siyasetçi olmaz'
Aşkın Genç'e tepkiler sürüyor: “Bir takke bir cübbeden korkandan siyasetçi olmaz”
İYİ Partili Yücel, ithal hayvanların pislik darasını gündeme taşıdı
İYİ Partili Yücel, ithal hayvanların pislik darasını gündeme taşıdı
90 Bin Camiden Dualar Yükseldi: Türkiye Hep Birlikte Âmin Dedi
90 Bin Camiden Dualar Yükseldi: Türkiye Hep Birlikte Âmin Dedi
Saadet Partisi'nden Aşkın Genç'e Sert Eleştiri: 'CHP Dışlayıcı Zihniyetten Uzak Durmalı!'
Saadet Partisi'nden Aşkın Genç'e Sert Eleştiri: 'CHP Dışlayıcı Zihniyetten Uzak Durmalı!'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!