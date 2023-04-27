Aşkın Genç, Genel Başkanı'nı Nevşehir'de karşıladı
CHP Milletvekili adayı Aşkın Genç, önceki gün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Nevşehir mitingi öncesi karşılamak üzere Nevşehir'e gitti.
- 27.04.2023 16:39
- Güncelleme: 27.04.2023 16:39
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CHP Milletvekili adayı Aşkın Genç, önceki gün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Nevşehir mitingi öncesi karşılamak üzere Nevşehir'e gitti.
Bir grup CHP'li ile beraber Nevşehir Havaalanında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılayan Kayseri Milletvekili adayı Aşkın Genç, Nevşehir mitingine de katıldı.
Haber Merkezi
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