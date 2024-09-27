Aşkın Genç, içki alemi yapan belediye başkanını açıklamak yerine 'topu taca attı'

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm’ün katıldığı bir TV programında CHP’li bir Belediye Başkanının makam aracıyle belediyenin mesire alanına içki alemi yapmaya gitmesini iddia etmesi üzerine sosyal medya hesabından ‘iktidar yetkililerine önerimiz Kayseri’nin gerçek gündemine dönmeleri ve vatandaşlarımızın taleplerine kulak vermelidir’ diyerek yaptığı açıklamada; Türkiye'nin ve Kayseri'nin gündemi 22 yıllık AKP iktidarının yarattığı derin yolsuzluk, yoksulluk, hukuksuzluk, liyakatsizlik iken bunu asılsız iddialarla örtemeye çalışmak büyük bir acziyettir. Seçim gecesi, seçim sonuçları kesinlik kazanmamışken, halkın iradesini yok sayan AKP her yerde sandıklara itiraz ederken, ortada daha mazbata yok iken CHP'nin adayının makam aracını kullandığı söylemek bu acziyetin en büyük göstergesidir. Ama hiçbir beyhude çaba AKP'nin ülkede yarattığı tahribatı örtmeye yetmez. Siyasetin, halkın sorunlarına çözüm üretmek için var olduğuna inanan biri olarak, "sizleri bilmem ama Aşkın Genç'in dümen suyu sadece ama sadece halkının ve milletinin dümen suyudur." bu inançla hareket ederek, halkın çıkarlarını her zaman ön planda tutmaya devam edeceğiz. İktidar yetkililerine de önerimiz, Türkiye'nin ve Kayseri'nin gerçek gündemine dönmeleri ve vatandaşlarımızın taleplerine kulak vermeleridir” ifadelerine yer verdi.