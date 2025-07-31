Aşkın Genç'in İsmailağa Hazımsızlığına Vali Çiçek'ten Okkalı Cevap

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in İsmailağa cemaati temsilcilerini makamında kabul etmesini eleştirdi. Konuya ilişkin Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’in açıklamalarına yanıt verdi. Vali Çiçek, “Sayın Vekilim, Her bir vatandaşımızın devlete olan güvenini ve aidiyet duygusunu artırmakla sorumlu bir kamu görevlisinin, görüşüne, kılığına, sakalına, inancına veya aidiyetine göre insanları tasnif etmesi ne hukuk devleti ilkesiyle ne de kamu ahlakıyla bağdaşır. Ayrıştırmayan,kucaklayan, ötekileştirmeyen devlet anlayışını kendisine rehber edinmiş, her kesimden insanı eşit mesafede dinleyen, yalnızca kamu hizmetine odaklanan bir görev yapmaktayız. Makamlar; vatandaş arasında ayrım yapmak için değil, herkesin derdiyle hemhâl olmak, mağdurun yanında, mazlumun sığınağı olmak için vardır. Bu anlayışla, hangi dernekten olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, hangi kıyafetle olursa olsun tüm vatandaşlarımız bu makamın misafiridir. Devletin temsil makamında oturan bir isme, kıyafet ve görünüm üzerinden yapılan bu itham; toplumda kutuplaşmayı körükler, temsil ettiğimiz iradeye de gölge düşürür” ifadelerinde bulundu.

Bu ziyareti kabullenemeyen CHP Milletvekili Aşkın Genç, ‘Kayseri Valisi’nin İsmailağa cemaati temsilcilerini kamuya açık biçimde kabul etmesi, yalnızca bir nezaket ziyareti olarak görülemez. Bu görüntü, tarikat ve cemaatlerin yıllardır nasıl sistemli biçimde kamusal alanı kuşattığını, bürokrasiye ve siyasete nasıl nüfuz ettiğini açıkça göstermektedir.’ şeklinde hazımsızlığını dile getirmişti.