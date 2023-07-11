Aşkın Genç'ten CHP İl Yönetimine tebrik ziyareti
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yeni atanan CHP Kayseri İl Başkanlığı'na bir ziyarette bulunarak yeni yönetimi tebrik etti.
- 11.07.2023 14:42
- Güncelleme: 11.07.2023 14:42
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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yeni atanan CHP Kayseri İl Başkanlığı'na bir ziyarette bulunarak yeni yönetimi tebrik etti.
Kayseri İl Başkanlığı görevine atanan Feyzullah Keskin ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Milletvekili Aşkın Genç yönetime başarılar diledi.
Haber Merkezi
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