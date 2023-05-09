Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan bahar yağmuruna yakalandı
CHP adayları Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan, 'Kayseri'ye bahar gelecek' sloganıyla çıktıkları yolda, bahar yağmuruna yakalanınca aynı şemsiye altında beraberce yağmurdan korundular.
- 09.05.2023 16:35
- Güncelleme: 09.05.2023 16:35
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Seçim çalışmalarında ortak hareket eden ve bir çok yere beraberce giden CHP'nin milletvekili adayları Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan, 'birleşerek kazanacağız' diye çıktıkları yold bahar yağmurauna yakalanınca Mahmut Arıkan'ın açtığı şemsiye altında yağmurdan beraberce korundular.
Haber Merkezi
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