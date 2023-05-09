Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan bahar yağmuruna yakalandı

Seçim çalışmalarında ortak hareket eden ve bir çok yere beraberce giden CHP'nin milletvekili adayları Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan, 'birleşerek kazanacağız' diye çıktıkları yold bahar yağmurauna yakalanınca Mahmut Arıkan'ın açtığı şemsiye altında yağmurdan beraberce korundular.