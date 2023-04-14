Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan'dan oda'lara ziyaret

Kayseri CHP Milletvekili adayları, Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan beraberindeki diğer adaylarla beraber, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Kayseri Sanayi Odası, Ticaret Odası, Esnaf Sanatkarlar Birliğini ziyaret ettiler.

CHP Milletvekili adayları, Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan beraberindeki diğer adaylarla beraber, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ı, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. Başkanı Mustafa Alan’ı, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Şeyhi Odakır’ı, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’yi ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’u ziyaret ettiler.