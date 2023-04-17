Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Sahalarda
CHP Kayseri Milletvekili adayları Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan beraber hareket ederek, açılış ve ziyaretlerine devam ediyorlar.
- 17.04.2023 15:02
- Güncelleme: 17.04.2023 15:02
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CHP Kayseri Milletvekili adayları Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan beraber hareket ederek, açılış ve ziyaretlerine devam ediyorlar.
CHP 2. sıra Kayseri milletvekili adayı mahmut Arıkan, 'sıkılmadık el, dokunulmadık yürek' kalmayıncaya kadar halkla buluşmaya devam edeceklerini ifade ediyor.
Haber Merkezi
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