Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan şehrin varoşlarında
CHP Milletvekili adaylarıyla beraber Kocasinan İlçesi'nin varoşlarından olan Fevzioğlu Mahallesi'ni ziyaret edip halkla buluşan Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan seçim çalışmalarını sürdürüyor.
- 25.04.2023 14:27
- Güncelleme: 25.04.2023 14:27
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CHP Milletvekili adaylarıyla beraber Kocasinan İlçesi'nin varoşlarından olan Fevzioğlu Mahallesi'ni ziyaret edip halkla buluşan Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri Şehrinde önemli bir nüfusu barındıran Argıncık semtinin varoşlarında halkla buluşan Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan ve beraberindeki CHP adaylarla beraber ev ziyaret sohbetlerine devam ediyorlar.
Haber Merkezi
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